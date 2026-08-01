СК начал проверку после инцидента в здании на Кудринской площади в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Пономарев
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Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства происшествия, произошедшего в центре столицы.
Следователи и криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве работают на месте инцидента в здании на Кудринской площади. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время проводится осмотр места происшествия», — говорится в сообщении СК.
Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Точное количество погибших и пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что после инцидента на Кудринской площади на месте начали работать экстренные службы. По предварительным данным, погибли два человека, еще около 20 получили травмы.
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