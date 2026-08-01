«Милость Божия»: патриарх Кирилл о создании ядерного оружия в Сарове

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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По его словам, место разработки советской атомной бомбы не было случайным.

Создание советского ядерного оружия в Сарове стало возможным благодаря божественной милости. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Сарове, передает телеканал «Союз» на YouTube.

«Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих, несомненно, явилась благодать и милость Божия над страной нашей», — сказал он.

Патриарх отметил, что появление такого проекта именно в Сарове, где ранее молился преподобный Серафим Саровский, нельзя считать случайностью. Он также подчеркнул, что многие специалисты, работающие в сфере обороны и безопасности России, являются православными верующими.

Ранее 5-tv.ru писал, что патриарх Кирилл считает отъезд из России людей, которые не разделяют ценности страны, положительным процессом. Он отметил, что такие люди, по его мнению, не являются частью русской цивилизации и вряд ли вернутся обратно.

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