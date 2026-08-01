Взрыв произошел на Кудринской площади в Москве
Борис Сатаров 595 0
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Пономарев; 5-tv.ru
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По предварительным данным, пострадали 20 человек.
Взрыв произошел на Кудринской площади в Москве. Об этом 1 августа сообщил источник 5-tv.ru.
Инцидент произошел в ресторане Balzi Rossi. ГУ МВД позже сообщило, что в результате инцидента пострадали 15 человек.
По словам одной из свидетельниц, после взрыва к месту происшествия быстро приехали машины скорой помощи. Она видела двух или трех раненых.
Свидетельница также упомянула, что, по слухам, в здании проходила свадьба.
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