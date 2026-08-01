Посольства США на Ближнем Востоке призвали граждан готовиться к эвакуации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Дипломатические представительства предупредили о необходимости пересмотреть планы поездок и быть готовыми к экстренным мерам.

Посольства США в Израиле и других странах Ближнего Востока рекомендовали американским гражданам подготовиться к возможной эвакуации из региона. Об этом передает газета The Times of Israel.

«Иранский режим непредсказуем, о чем свидетельствуют его недавние решения атаковать районы региона без предупреждения, а также распространять зону атак на районы, которые ранее не подвергались нападениям (например, Египет)», — говорится в сообщении посольств

При этом дипмиссии продолжают работать в обычном режиме и принимать граждан, а также оформлять визы. Однако американцам, планирующим поездки или транзит через страны региона, рекомендовали пересмотреть свои планы и учитывать возможные изменения обстановки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения новой военной операции против Ирана. Американский лидер отметил, что Вашингтон может вернуться к действиям в случае, если не получит желаемых результатов.

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