Белоусов назвал освобождение Любицкого символом отваги российских военных
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Министр обороны отметил продвижение российских войск на запорожском направлении.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
«Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», — отметил Белоусов.
Глава ведомства подчеркнул, что военнослужащие, действуя слаженно в составе штурмовых подразделений, уверенно продвигаются вперед на запорожском направлении и приближают общую победу.
Белоусов отметил, что личный состав бригады выполняет задачи на наиболее сложных направлениях, проявляя храбрость, профессионализм и решимость. Он поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и военной присяге.
Ранее 5-tv.ru писал также об установлении российскими войсками контроля над населенным пунктом Ольговка в Харьковской области. По данным ведомства, это произошло в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад».
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