Большегруз взорвался в результате ДТП в Пермском крае
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; Telegram/ЧП Пермь/chp_59_perm; 5-tv.ru
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На месте происшествия работают экстренные службы.
Большегрузный автомобиль взорвался в результате ДТП возле деревни Марчуги в Пермском крае. Об этом сообщили в администрации Нытвенского округа.
«На трассе в районе отворота на Марчуги произошло ДТП с большегрузом, автомобиль горит», — говорится в сообщении администрации.
По предварительным данным, сначала грузовик загорелся, после чего произошел взрыв. Очевидцы сняли кадры с места происшествия, на которых видно сильное пламя и густой черный дым.
На место прибыли сотрудники экстренных служб. В администрации округа уточнили, что расположенная рядом автозаправочная станция не пострадала, угрозы пожара на ее территории нет.
Причины аварии сейчас устанавливаются.
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