На юго-западе Амазонии нашли сотни гигантских наземных узоров древних индейцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исследователи изучили около 4,4 тысячи квадратных километров джунглей.

Археологи из Бразилии и Европы обнаружили в бразильских штатах Акри и Амазонас 396 ранее неизвестных геоглифов — гигантских наземных рисунков древней индейской цивилизации. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Исследователи изучили около 4,4 тысячи квадратных километров джунглей с помощью дронов, оснащенных лазерными радарами. Всего специалисты выявили 432 геоглифа, из которых подавляющее большинство — 396 объектов — ранее не были известны науке.

По словам авторов работы, находка свидетельствует о том, что в джунглях Амазонии может скрываться значительно больше подобных сооружений.

«Мы впервые использовали лазерные радары для оценки общего числа этих геоглифов и открыли свидетельства того, что их число, а также масштабы связанной с ними цивилизации, сильно недооцениваются», — говорится в исследовании.

Ученые считают, что только на территории региона Акри могут находиться от 24 до 30 тысяч подобных геоглифов. Это позволяет предположить, что в период расцвета цивилизации реки Акри, который пришелся на 100–300 годы нашей эры, здесь могли проживать от 1,25 до трех миллионов человек.

Авторы исследования отмечают, что полученные данные указывают на возможную недооценку численности населения коренных народов Амазонии в доколониальную эпоху, а также их влияния на формирование ландшафта Южной Америки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Словакии ученые обнаружили массовое захоронение возрастом около семи тысяч лет, где нашли останки 77 человек без голов. Находку сделали на территории древнего поселения Врабле-Вельке-Легембы. Погребение относится к культуре линейно-ленточной керамики и датируется периодом примерно 5250–4950 годов до нашей эры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.