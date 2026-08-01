Биометрия и NFC: что изменится для пассажиров российского транспорта с сентября

В России изменят правила оплаты и посадки в транспорте с 2026 года

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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Новые требования будут действовать несколько лет и коснутся разных категорий поездок.

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса РФ.

Согласно новым нормам, пассажиры при наличии технической возможности смогут оплачивать проезд с помощью NFC (бесконтактной оплаты. — Прим. ред.), а также использовать биометрию для оформления билетов и доступа к поездкам.

Кроме того, подтвердить свой льготный проезд можно будет через мессенджер «МАКС».

Изменения коснутся и информации об условиях поездки. Если на одном маршруте будут действовать разные тарифы в зависимости от уровня комфорта, пассажиру до покупки билета должны предоставить сведения о наличии кондиционера, туалета, аудио- и видеооборудования, багажных полок и других удобств.

Кроме того, перевозчики обязаны размещать внутри транспортных средств контактный номер телефона и информацию о водителе. Ранее такие требования распространялись только на часть данных.

Пассажиры также смогут бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами за час до отправления и в течение часа после прибытия транспорта.

Изменения коснутся регулярных перевозок пассажиров и багажа, перевозок по заказу, а также услуг легкового такси. Новые требования будут действовать до 1 сентября 2032 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трехтысячный российский электробус вышел на столичный маршрут № 119 от Киевского вокзала до станции метро «Нагорная».

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