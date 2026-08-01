УЕФА заявил об утрате доверия к президенту ФИФА Инфантино

Фото: www.globallookpress.com/Leo Barrilari

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Поводом стала история с предложением о продаже доли в крупнейших турнирах.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил об утрате доверия к президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

«Нынешнее руководство ФИФА утратило доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи», — говорится в сообщении организации.

В УЕФА пояснили, что поводом стала инициатива ФИФА продать долю в коммерческих правах на свои турниры, включая чемпионат мира. В организации приветствовали решение отказаться от этой идеи и отметили, что против нее выступили национальные ассоциации, клубы, игроки и болельщики.

В союзе также напомнили, что при избрании в 2016 году Инфантино обещал сделать работу ФИФА прозрачной и направлять средства организации на развитие футбола. По мнению УЕФА, эти обещания не были выполнены.

Кроме того, УЕФА намерен вместе с другими футбольными организациями разобраться, как появилась эта инициатива, и предложить меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

В организации считают, что деньги ФИФА должны использоваться для поддержки футбола во всех странах, а не за счет продажи прав на крупнейшие соревнования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что европейские футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА, заявив, что чемпионат мира «не продается» и является достоянием всего футбольного сообщества.

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