Фото: Ruptly/5-tv.ru

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О пропаже Дианы и Романа Назимовых стало известно 27 июля.

Тайцы потребовали смертной казни для двух граждан Таиланда, которых подозревают в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых. Об этом сообщило РИА Новости.

У здания полицейского участка собрались местные жители и журналисты, участвовавшие в поисках пропавших. Когда подозреваемых выводили из участка для доставки в суд, собравшиеся пытались прорваться к ним и кричали: «Смерть им! Смертная казнь! Таких нельзя оставлять в живых!».

В Таиланде смертная казнь по-прежнему сохраняется как самая строгая мера наказания. Она может применяться за ряд особо тяжких преступлений, в том числе за преднамеренное убийство при наличии отягчающих обстоятельств.

О пропаже Дианы и Романа Назимовых стало известно 27 июля. Брат и сестра уехали из дома на мотоцикле, после чего связь с молодыми людьми прекратилась. Через два дня был обнаружен их мотоцикл, который, по данным российского посольства, пытались разобрать и спрятать.

Позднее правоохранители Таиланда задержали нескольких человек, которых заподозрили в причастности к преступлению. Двое из них признались в убийстве россиян и указали место, где были спрятаны тела.

По версии следствия, мотивом преступления стало желание завладеть мотоциклом, на котором передвигались брат и сестра. Подозреваемые заявили, что россияне оказали сопротивление: в ходе конфликта мужчина был застрелен, а девушка получила тяжелые травмы, от которых скончалась.

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