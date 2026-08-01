Альпинист Нирмал Пурджа погиб при сходе лавины на горе Броуд-Пик

Фото: www.globallookpress.com/Frederic Kern via www.imago-imag

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В 2019 году он установил мировой рекорд, покорив все 14 восьмитысячников планеты за шесть месяцев и шесть дней.

Непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб в результате схода лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане. Вместе с ним погибли еще два участника экспедиции. Об этом сообщили представители его команды Elite Exped.

«Сегодня с глубокой печалью и огромной болью в сердце мы подтверждаем, что Нирмал Пурджа трагически погиб в результате схода лавины на Броуд-Пике. Мы также получили подтверждение, что другие члены экспедиции, к сожалению, не выжили», — говорится в заявлении команды в Instagram*.

В Elite Exped уточнили, что вместе с альпинистом погибли его напарники и гиды Пур Бахадур Гурунг и Нима Шерпа. Представители команды выразили соболезнования родственникам погибших и попросили уважать их частную жизнь.

В компании отметили, что Пурджа был одним из самых известных альпинистов мира, который вдохновлял людей своей смелостью и достижениями. Команда также поблагодарила поисково-спасательные службы за работу в сложных условиях.

Ранее, 27 июля, Пурджа сообщил на своей странице в социальной сети X, что не планировал восхождение на Броуд-Пик, но решил отправиться туда ради нового мирового рекорда.

Нирмал Пурджа получил известность после того, как в 2019 году установил мировой рекорд, покорив все 14 восьмитысячников планеты за шесть месяцев и шесть дней.

Также альпинист стал участником первого зимнего восхождения на гору К2 в 2021 году и основал компанию Elite Exped. Его проект по покорению высочайших вершин мира был показан в документальном фильме Netflix «14 вершин: Нет ничего невозможного».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа из десяти альпинистов пропала после схода лавины на вершине Броуд-Пик в Пакистане. Среди исчезнувших оказался известный альпинист Нирмал Пурджа и еще девять участников экспедиции. Лавина сошла около полудня, когда спортсмены переходили между стоянками, после чего связь с ними была потеряна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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