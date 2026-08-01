Маск: крупнейшие экономики мира находятся на пути к вымиранию
Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz
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В 21 стране Евросоюза смертность превышает рождаемость.
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что крупнейшие экономики мира столкнулись с риском сокращения населения из-за низкого уровня рождаемости. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«В 21 стране ЕС из 27 смертность превышает рождаемость. <…> Они давно движутся к вымиранию», — написал Маск.
Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times со статистикой ООН о снижении коэффициента рождаемости в ряде крупнейших экономик мира, включая Францию, Германию, Италию, Японию, Южную Корею и США. Согласно приведенным в публикации данным, снижение уровня рождаемости в этих странах наблюдается с 1950-х годов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции на фоне экстремальной жары выросла смертность. По данным Национального агентства общественного здравоохранения страны, с 24 по 28 июня число умерших оказалось примерно на тысячу человек выше обычного показателя за аналогичный период. Большая часть избыточных смертей пришлась на людей старше 65 лет. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в регионе Иль-де-Франс, где зафиксировали около 40% случаев превышения смертности.
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