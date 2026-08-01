Шестиметровая сцена и скандал: чем запомнилось шоу Димы Билана

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Масштабное выступление собрало полный зал, однако обсуждают его теперь не только из-за эффектных номеров.

На «ВТБ Арене» в Москве состоялось сольное шоу заслуженного артиста России Димы Билана «Твой № 1». Корреспондент 5-tv.ru побывал на концерте и узнал, почему грандиозное выступление вызвало не только восторг поклонников, но и бурные споры.

Скандальная сцена

Главной особенностью концерта стала шестиметровая сцена, на которой артист исполнял свои хиты и песни из нового альбома. Именно вокруг нее разгорелись самые жаркие обсуждения после шоу. Зрители из фан-зоны пожаловались, что высокий подиум с огромными экранами и декорациями перекрыл обзор, из-за чего часть публики практически не видела происходящее на сцене.

«Дорогой, Дима Билан, а можно еще выше сделать сцену, чтобы вообще ничего не видеть», — писали недовольные поклонники в социальных сетях.

После концерта многие зрители заявили, что организаторам следовало заранее предупреждать о местах с ограниченным обзором еще на этапе продажи билетов.

В разговоре с 5-tv.ru Билан объяснил, что сознательно пошел на такой эксперимент.

«Шесть метров — это крик, это прям вызов. Но я считаю, что в этой такой крупномерности сейчас наш интерес… Но я касался всех и коснулся всех как всегда», — заявил певец.

На сцену с травмой

Как рассказал сам артист, незадолго до начала выступления он вывихнул колено. Из-за этого в гримерке вместе с ним находился личный хирург, который помогал решить, сможет ли исполнитель выйти на сцену.

«Мой хирург сидит сейчас в гримерке, мы обсуждаем, что делать дальше. Я хотел сказать об этом в самом конце, потому что многие артисты спекулируют этим», — признался Билан.

Несмотря на травму, певец не стал отменять выступление. Он эффектно появился перед зрителями, спустившись на сцену на тросе под песню «Я твой номер один», а в течение концерта неоднократно буквально парил над ареной, пролетая над многотысячным залом.

Бабочка над залом, звездные гости и огонь

Одним из самых обсуждаемых элементов шоу стала гигантская конструкция в виде бабочки, которая парила над сценой и зрительным залом. Некоторых зрителей масштабная инсталляция впечатлила, а других и вовсе напугала.

Настоящим украшением вечера стали звездные гости. На сцену вместе с Биланом вышли певицы Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) и Seville (настоящее имя — Севиль Велиева), исполнив совместные номера.

В кульминации одного из выступлений артист взял электрогитару, из которой вырвалось настоящее пламя. А в перерыве между песнями Билан показал зрителям надпись «извинись» на животе — отсылку к своей знаменитой фразе, ставшей мемом.

Не концерт, а испытание?

По словам исполнителя, подготовка к шоу заняла несколько месяцев. Над сценографией, световыми инсталляциями, музыкальным оформлением, воздушными трюками и пиротехническими эффектами работали сотни специалистов.

Уже после концерта Билан рассказал, что вместо запланированных семи дней на монтаж масштабной сцены и декораций у команды было всего три, из-за чего подготовка проходила в крайне напряженном режиме.

Несмотря на организационные сложности и неоднозначную реакцию части зрителей, концерт прошел при полном аншлаге — все 35 тысяч билетов были распроданы задолго до начала шоу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что группа «Руки вверх!» отметила 30-летие двумя аншлаговыми концертами в «Лужниках». Лидер коллектива Сергей Жуков признался, что главным источником вдохновения для него остается семья, а также заверил поклонников, что не собирается завершать карьеру и планирует продолжать выступать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС