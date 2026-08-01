«Обсуждают вплоть до трусов»: Юлия Савичева решила уйти из соцсетей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Новый контент для подписчиков будет публиковать команда певицы.

Певица Юлия Савичева сообщила, что временно прекращает вести социальные сети. Такое решение артистка объяснила усталостью от постоянной критики со стороны пользователей. Об этом артистка написала в своем блоге.

По ее словам, в последнее время она тяжело воспринимает обсуждения своего вокала, внешности и многочисленные сравнения с собой прошлых лет.

«Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида вплоть до трусов и постоянных „верните старую Савичеву“», — написала певица.





Instagram*/yuliasavicheva

Артистка отметила, что решила взять паузу и на некоторое время отказаться от ведения своих страниц в социальных сетях. Савичева уточнила, что в период ее отсутствия новый контент для подписчиков будет публиковать команда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Савичева резко сменила имидж и музыкальный стиль. Певица, ранее известная лирическими композициями о любви и переживаниях, начала исполнять рок и стала выбирать более экспрессивную манеру выступлений. Артистка также рассказала, что больше не боится экспериментировать с образом и творчеством. Одним из самых обсуждаемых появлений Савичевой стал выход на премии ЖАРА в наряде с черной жижей.

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