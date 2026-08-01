«Придется выпить флакон валерьянки»: Эдита Пьеха заявила о возвращении на сцену

В 2027 году Эдита Пьеха планирует дать большой концерт в Санкт-Петербурге

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

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Легендарная артистка планирует дать большой концерт в Петербурге в честь своего 90-летия.

Народная артистка СССР, певица и актриса Эдита Пьеха в 2027 году планирует дать большой концерт в честь своего 90-летия. Об этом сообщила газета «КП-Петербург».

Грандиозное торжество может пройти в БКЗ «Октябрьский» в Северной столице.

«Я дрожу уже сейчас. Очень волнуюсь, потому что для меня выход на сцену — это всегда волнение, переживание», — поделилась народная артиста СССР, в шутку добавив, что пред выступлением ей придется выпить флакон валерьянки.

В разговоре с журналистом издания Эдита Пьеха также сказала, что, вероятнее всего, на сцене она будет блистать не одна. Желание выступить на юбилейном концерте легенды российского кино уже высказали, например, Татьяна Буланова и Стас Пьеха (внук Эдиты Пьеха. — Прим.ред.). Однако появятся ли они точно на мероприятии говорить пока рано. Другие подробности готовящегося концерта Эдита Пьеха раскрывать не стала.

31 июля 2026 года Эдите Пьехи исполнилось 89 лет. Она считается одной из самых ярких и любимых исполнительниц российской эстрады. В 2021-м, после почти семи десятилетий на сцене, народная артистка объявила о завершении концертной деятельности.

Ранее в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Стас Пьеха рассказал, как он воспитывает своего 12-летнего сына Петра — правнука Эдиты.

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