В Черном море после атаки дронов ВСУ затонул теплоход «Янина»

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Все члены экипажа были спасены.

Минувшей ночью дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали теплоход «Янина» в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Росатома.

Инцидент произошел в 130 милях от Новороссийска. В результате атаки противника грузовое судно было потоплено. Члены экипажа — 17 человек — спасены. После того как моряки оказались в воде, их к себе на борт взял другое судно.

Глава Росатома Алексей Лихачев также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что случившееся — нечто иное как пиратство или морской разбой. Лихачев подчеркнул, что «Янин» — самый обычный мирный контейнеровоз. Теплоход шел в международных водах и перевозил гражданские товары: от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов.

Еще Алексей Лихачев обратился к экипажу судна Delphinus и его капитану — гражданину Египта, который, несмотря на повторную атаку дронов ВСУ, подошел к месту крушения «Янина» и спас членов команды потомленного теплохода.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 августа над регионами России было сбито 274 украинских беспилотника. Российские бойцы также перехватили вражеские дроны над акваториями Азовского и Черного морей.

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