Губернатор Развожаев: женщина погибла при ночной атаке БПЛА на Севастополь
Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин
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Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.
В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Севастополь погибла 60-летняя женщина. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в канале в мессенджере МАКС.
По предварительной информации, силы противовоздушной обороны, подразделения Черноморского флота и мобильные огневые группы за ночь уничтожили 20 беспилотников. Отмечается, что сбитые аппараты были оснащены взрывчатыми веществами и поражающими элементами.
«Также в результате атаки пострадало 2 человека: в больницу также доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги, от госпитализации она отказалась», — рассказал губернатор.
По данным экстренных служб, в результате происшествия полностью сгорели два частных дома и один автомобиль. Кроме того, повреждения получили еще три жилых дома и 15 автомобилей. Специалисты продолжают уточнять объем причиненного ущерба.
Михаил Развожаев призвал горожан соблюдать меры предосторожности и не приближаться к подозрительным предметам, которые могут быть обнаружены после падения фрагментов беспилотников. О подобных находках необходимо незамедлительно сообщать по телефону 112.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 31 июля в результате атаки дрона ВСУ в Севастополе погиб один мужчина.
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