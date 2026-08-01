Фото: Reuters/Gleb Garanich

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Также уничтожены заводы по выпуску компонентов БПЛА.

Армия России поразила предприятие «Радиоизмеритель» в Киеве, связанное с производством ракет для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены в городе Киеве<…> агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ГП "Радиоизмеритель", производящее агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-МД», — заявили в ведомстве.

Кроме того, под удары попали сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев-1 «Киевский завод «Буревестник», выпускавшее электронные компоненты для БПЛА киевских боевиков, а также промышленное предприятие Киев-111 «Файер Пойнт», где делали боевые части для крылатых ракет «Фламинго».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России нанесла групповой удар по Киеву и Киевской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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