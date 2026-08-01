Фигурант дела о расправе над россиянами в Таиланде оказался серийным убийцей

Фото: www.globallookpress.com/Adirach Toumlamoon

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На счету преступника как минимум пять жертв.

Фигурант дела об убийстве брата и сестры из РФ в Паттайе оказался серийным убийцей. Об этом заявило издание Thairath.

Речь о неоднократно судимом 43-летнем Тхана Кыттхонге по кличке Понг. На счету преступника жизни по меньшей мере пяти человек.

Понг убил 22-летнюю Диану и ее 17-летнего брата Романа 26 июля вместе с подельником, 39-летним Тхонгчани Синином, известным как Тонг. Фигуранты остановили мотоцикл россиян под видом полицейских, после чего Понг стал угрожать им пистолетом.

Позже Понг и Тонг отвезли их к лесополосе и серийный убийца застрелил Романа, а Диану забил насмерть. Понг приказал сообщнику выкопать яму глубиной около метра, где они и похоронили тела.

Полиция расследовала дело о пропаже россиян, первоначально версиями были угон в рабство или похищение из-за долгов матери, однако в итоге выяснилось, что это было ограбление и убийство случайных жертв.

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