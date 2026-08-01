«Это вызов»: 44-летний Дима Билан шокировал публику на своем концерте

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Во время выступления артисту удалось «коснуться» каждого зрителя.

Сцена высотой шесть метров — это настоящий вызов и крик. Такое заявление сделал заслуженный артист России Дима Билан в ходе интервью с 5-tv.ru на большом сольном шоу «Я ТВОЙ № 1».

По словам исполнителя хита «Невозможное возможно», на такую помпезность он пошел, чтобы, во-первых, порадовать и удивить самого себя и только потом зрителей.

Несмотря на такую высоту сцены, по мнению певца, ему удалось соприкоснуться с каждым, кто был в зале.

«Здесь получается так, что хотелось удивить самого себя, во-первых. Если удивляешь себя, то получается, наверное, удивляешь других. Да, возможно, шесть метров — это крик, это прям вызов. Но я считаю, что в этой такой крупномерности сейчас наш интерес. Мы берем телефон, смотрим и думаем: „Боже мой, шесть метров, куда смотреть?“. Но я касался всех и коснулся всех как всегда», — заявил певец.

На концерте Билан также удивил зрителей гигантсткой фигурой бабочки, которая летала в зале во время исполнения дуэтной композиции с певицей Seville.

Ранее певица Ольга Серябкина заявляла, что хочет стать номером один в музыкальной индустрии. Даже название шоу GOLD говорит само за себя — артистка уверена в своей популярности и считает такое название самым подходящим.

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