«Ждут победы»: как проходит Международный кубок по пляжному футболу в Москве

Международный кубок по пляжному футболу проходит в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В турнире принимают участие команды из семи стран.

В Москве проходит Международный кубок по пляжному футболу, который завершится 2 августа. Кадры с места события эксклюзивно публикует 5-tv.ru.

В турнире принимают участие команды из семи стран, включая бразильский «Коринтианс», иранский «Могхавемат Голсапуш», парагвайский «Спортиво Лукеньо», болгарский «Бетвам», турецкий «Аланьяспор» и белорусский «ЦОР».

Россию представляют сборная страны и клуб «Локомотив».

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев отметил важность турнира для проверки молодых игроков.

«Да, нам приятно, что мы можем проверить молодых ребят, многие из которых впервые дебютируют за сборную, и для них это новый опыт, очень большая ответственность, волнение», — поделился он.

По словам президента ПФК «Локомотив» Виталия Погодина, подготовка к матчам проводилась самая серьезная.

«Конечно, мы ждали, была проделана очень большая работа. Мы очень довольны. По оценкам специалистов, то самый представительский турнир за пять лет», — добавил спортивный он.

Болельщики также остались довольны — тем, как были организованы соревнования.

«Великолепная организация, потрясающая погода. Мне нравится, что много зрителей ждут победы „Локомотива“ и достойного выступления сборной России. На мой взгляд, преемственность присутствует — за последние годы самый широкий состав участников», — поделился своими впечатлениями болельщик Александр Степаненко.

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