Артиллеристы ударили по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео боевой работы расчета самоходной гаубицы «Мста-С»
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Цель была уничтожена, также был поражен и пункт управления беспилотниками ВСУ.
Пункт управления беспилотниками и опорный пункт ВСУ были уничтожены в результате боевой работы расчета самоходной гаубицы «Мста-С» под Красным Лиманом. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Российские артиллеристы в зоне проведения спецоперации выполняют широкий спектр задач — поражают командные пункты врага, наблюдательные посты, склады боеприпасов, мобильные артиллерийские системы, площадки взлета дронов.
Кроме того, расчеты гаубиц прикрывают штурмовые группы и ведут контрбатарейную борьбу.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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