Осужденный за мошенничество с квартирой Долиной хочет выйти на свободу по УДО

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Участник аферы Андрей Основа отказался от обжалования приговора.

Андрей Основа, признанный виновным в мошенничестве с недвижимостью народной артистки России Ларисы Долиной, не станет оспаривать решение Балашихинского суда в кассационном порядке. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Асим Алыев.

«Мой доверитель отказался от подачи кассационной жалобы на приговор Балашихинского суда. Вместе с тем Андрей Основа пытается сейчас либо заменить назначенное ему наказание на более мягкое, либо выйти из колонии условно-досрочно», — сказал он.

По данным источника агентства, недавно Основу этапировали из колонии в Ногинске в другое исправительное учреждение. Второй фигурант дела Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону спецоперации.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования Долиной о возмещении имущественного ущерба, признав за ней право на компенсацию в размере свыше 176 миллионов рублей. Лефортовский суд Москвы планировал 31 июля приступить к рассмотрению гражданского иска артистки к Основе, Анжеле Цырульниковой и Артуру Каменецкому. Производство по делу в отношении Леонтьева приостановлено из-за его участия в спецоперации. Очередное заседание по иску к остальным трем ответчикам назначено на 21 августа.

Всем четверым подсудимым суд вынес обвинительные приговоры. Цырульникова получила семь лет общего режима и миллионный штраф. Каменецкому назначены семь лет строгого режима и 900 тысяч рублей штрафа. Леонтьев приговорен к семи годам особого режима с аналогичным штрафом, Основа — к четырем годам общего режима и такому же штрафу. Особый режим для Леонтьева обусловлен рецидивом — он уже отбывал наказание за разбой и вымогательство.

Телефонные мошенники, звонившие Долиной с территории Украины, в период с апреля по июнь 2024 года убедили певицу перевести сбережения на якобы безопасные счета. Жертвой аферистов артистка стала после того, как продала принадлежавшую ей квартиру. Хамовнический суд Москвы впоследствии признал сделку недействительной, однако Верховный суд РФ оставил право собственности за покупательницей Полиной Лурье, после чего Мосгорсуд обязал Долину освободить жилье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заявление Ларисы Долиной о покупке новой квартиры друзьями может повлечь юридические риски. Об этом предупредила риелтор Юлия Юсова. Эксперт отметила, что артистке не стоит слепо доверять даже близким людям, чтобы избежать возможных судебных разбирательств.

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