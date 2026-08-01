«Я начал копаться и нашел!» — о чем Юра Шатунов всегда предупреждал Диму Билана
Юра Шатунов всегда призывал Диму Билана проверять документы авторства песен
Фото: legion-media/Persona Stars/044
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За этот совет певец до сих пор благодарит солиста группы «Ласковый май».
С солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым заслуженный артист России Дима Билан неоднократно обсуждал тему авторского права. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на большом сольном шоу «Я ТВОЙ № 1».
Артист вспомнил, как Шатунов всегда предупреждал его тщательно проверять документы во избежание лишних пунктов, а также проверять бумаги на наличие «левых» подписей.
«Ты смотрел документы? А чья там подпись? Твоя подпись там вообще или нет?» — вспоминал исполнитель хита «Невозможное возможно».
Певец отметил, что послушался совета Шатунова, и с того момента проверяет каждую букву и каждую подпись в документах.
«Я начал копаться в подписях и нашел свою и еще десятки всяких разных», — переходя на шепот, резюмировал Билан.
Ранее артист рассказывал о встрече с королем поп-музыки Майклом Джексоном, которая произошла на вечеринке брунейского принца Абдула Азима Болкиаха.
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