«Без ботокса»: Ирина Горбачева о секретах актерской игры

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Важно уметь передавать эмоции не только словами, но и жестами, взглядами и мимикой.

Актриса Ирина Горбачева рассказала, что в профессии важно уметь передавать эмоции не только словами, но и жестами, взглядами и мимикой. По словам артистки, именно индивидуальность помогает каждому актеру создавать неповторимый образ. Об этом Ирина Горбачева рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».

Горбачева отметила, что в кино часто бывают сцены, где чувства героев раскрываются без прямых реплик — через небольшие движения и детали поведения.

«Это в целом наша профессия. Нас этому учат, а делаем это все только как бы с призмы своего характера, своей мимики», — рассказала актриса.

С юмором артистка добавила, что естественная мимика также играет важную роль в передаче эмоций на экране.

«И не ботокса», — пошутила Ирина Горбачева.

По словам актрисы, именно сочетание профессиональных навыков и индивидуальных особенностей помогает артистам создавать живые и убедительные образы.

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