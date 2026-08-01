«Сохранять чуткость к внутреннему голосу»: Аскар Ильясов дал совет молодежи

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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По мнению актера, важно ограничивать влияние социальных сетей и больше прислушиваться к себе.

Актер Аскар Ильясов рассказал, что может помочь молодым людям, которые пока не определились с жизненным путем, и не понимают, в каком направлении двигаться дальше. По мнению артиста, важно ограничивать влияние социальных сетей и больше прислушиваться к себе. Об этом Ильясов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».

Актер посоветовал молодым людям соблюдать цифровую гигиену и не позволять интернету полностью занимать их жизнь. По его словам, постоянное использование социальных сетей может мешать человеку услышать собственные желания и понять свои цели.

«Я бы первое, что посоветовал, — соблюдать цифровую гигиену и не уходить целиком в социальные сети и в интернет. А все-таки сохранять чуткость к внутреннему голосу», — отметил Ильясов.

Артист также указал на пользу ведения личного дневника. По его словам, такая практика помогает лучше разобраться в себе и может стать инструментом для поиска собственного пути.

«Вести дневник, например, что тоже очень здорово поспособствовало», — поделился актер.

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