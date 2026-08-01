«Это настоящее безумие»: что происходит сейчас на границе Марокко и Испании

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

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Испанская Сеута переживает крупнейший за последние годы приток нелегальных мигрантов.

Пыль, грязь, сгоревшие автомобили, агрессивно настроенные люди, полный хаос — такой увидела испано-марроканскую границу журналистка Любба Эль Хади Хамед. Кадрами она поделилась с 5-tv.ru. Обстановка в этом районе после самого массового за последние годы всплеска нелегальной миграции напоминает кадры из постапокалиптического фильма, человеческий поток не прекращается. Теперь нежеланных гостей гонят обратно.

Журналистка не смогла сухо прокомментировать увиденное, к тому же опасалась угроз — по словам Хамед, многие мигранты «набросились» на нее, некоторые сыпали оскорблениями. По мнению автора видео, такое поведение — лишь последствие грандиозного разочарования и горечи тех, кому пришлось вернуться на родину.

«То, что здесь произошло, — настоящее безумие. Просто чтобы показать: это должна была быть дорога обратно. Они возвращаются… Посмотрите, во что превратилась граница: повсюду сгоревшие, обугленные машины… Я никогда раньше не видела границу в таком состоянии. Какая печаль!» — сказала корреспондент.

Массовый поток беженцев из Марокко устремился в испанскую Сеуту 30 июля. Попытки пересечения границы привели к гибели как минимум 57 человек. Более 60 тысяч нелегалов смогли попасть на территорию Испании, в ответ Мадрид задействовал военные и полицейские силы, которым, в том числе, пришлось применять слезоточивый газ.

Испания закрыла единственный действующий пограничный пункт в Мелилье, на севере Африки. Затем обе страны достигли соглашения о депортации тех, кто незаконно пересек границу. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что почти все мигранты вернулись из Сеуты в Марокко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с начала 2026 года число иностранцев и лиц без гражданства, высланных из России за границу судебными приставами, составило 43,7 тысячи человек. Это на 65,5% больше, чем в предыдущем году. Рост показателей связан с усилением контроля и надзорных мероприятий, а также увеличением количества судебных решений о депортации.

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