Возгорание произошло в храме Василия Блаженного в Москве
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru
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На месте находятся экстренные службы.
В храме Василия Блаженного в Москве произошло возгорание. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Уточняется, что площадь пожара составляет десять квадратных метров, загорелись личные вещи и мебель.
По словам очевидцев, чьи свидетельства приводит MSK1 в своем Telegram-канале, над куполами собора был виден дым. Территория храма оцеплена, внутри работают экстренные службы.
UPD. 01:55 1 августа 2026
Возгорание в храме Василия Блаженного в Москве ликвидировано.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар уничтожил декорации для съемок кино в Тверской области. Пламя охватило 30 зданий на площади 2000 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные группы, им удалось спасти 10 строений и потушить открытое горение.
На месте пожара работали 34 специалиста и девять единиц техники.
МЧС установило, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.
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