Осенью на МУЗ-ТВ стартует юбилейный пятый сезон шоу «Битва поколений»

Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ

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Новый сезон музыкального проекта, который вновь объединит легенд российской сцены и ярких представителей нового поколения выйдет в эфир 12 сентября.

Осень на МУЗ-ТВ начнется с большой музыкальной премьеры — 12 сентября в 17:00 зрители увидят первый выпуск юбилейного пятого сезона шоу «Битва поколений». Один из самых популярных проектов телеканала возвращается с новыми участниками, обновленными правилами, неожиданными музыкальными экспериментами и встречами артистов разных эпох.

За четыре сезона шоу стало одной из визитных карточек МУЗ-ТВ, а его главная идея остается неизменной: на одной сцене встречаются представители разных поколений музыкантов, чтобы исполнить собственные хиты, переосмыслить песни соперников и доказать свое мастерство перед зрителями и экспертами.

Юбилейный сезон станет особенным — в нем примут участие как звезды, уже знакомые поклонникам проекта, так и артисты, которые впервые выйдут на сцену «Битвы поколений». Для одних это возможность взять реванш, для других — шанс заявить о себе в противостоянии с признанными мастерами отечественной музыки.

Зрителей ждут ответы на множество вопросов: чем удивит Диана Арбенина, какую неожиданную интерпретацию хита оппонента представят «Иванушки», и кто осмелится выйти на сцену против Ларисы Долиной.

Генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ Захар Бабин отметил, что в пятом сезоне команда проекта решила сделать шоу еще масштабнее.

«За годы существования шоу „Битва поколений“ стало визитной карточкой канала. И в пятом юбилейном сезоне мы решили бросить вызов самим себе: собрали мощнейший состав участников и жюри, пригласив ярких звезд прошлых сезонов и артистов, до этого не принимавших участие в проекте. Это будет еще более масштабное противостояние двух музыкальных эпох: разная энергетика, разный творческий подход, разные музыка и аранжировки», — рассказал он.

По словам Захара Бабина, в новом сезоне зрителей ждут живые исполнения главных хитов артистов, неожиданные кавер-версии и десять выпусков с участием 20 звезд. Каждый эпизод обещает собственную интригу и непредсказуемый финал.

Новые правила и знакомые испытания

Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ

В юбилейном сезоне появится новый этап — «Золотой раунд». В нем участники смогут исполнить любую песню по своему выбору.

При этом сохранятся традиционные испытания проекта: «Абсолютный хит», «Песня о любви» и кавер на композицию оппонента. Именно эти раунды уже стали отличительной чертой «Битвы поколений», позволяя артистам показать разные стороны своего творчества.

В пятом сезоне на сцену выйдут Моя Мишель, МакSим, Лариса Долина, «Иванушки», Диана Арбенина, Toxi$, Артур Пирожков, елка, Дора, AY YOLA, Любовь Успенская, «Город 312», «Маша и Медведи», DEAD BLONDE, Gazan, Шура, TRITIA, Kiliana, Леша Свик и NEMIGA.

Новое жюри: легенды и звезды нового поколения

Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ

Еще одним изменением сезона станет отсутствие постоянного состава жюри. Эксперты будут меняться от выпуска к выпуску.

Оценивать выступления будут шесть судей: три представителя нового поколения артистов и блогеров, а также три легенды российской музыкальной индустрии — исполнители, композиторы и продюсеры.

Среди представителей старшего поколения в креслах жюри впервые окажутся Михаил Шуфутинский, Наташа Королева, Жасмин, Вадим Самойлов, Александр Буйнов, Юлия Савичева, Александр Шоуа и Алексей Воробьев.

Вадим Самойлов отметил, что роль судьи требует одновременно профессиональной оценки и личной позиции.

«Судить — дело нелегкое, потому что с одной стороны, это коллеги даже среди молодых групп, но все равно добившихся больших результатов. Но с другой стороны, это игра, это передача, которую людям интересно смотреть. И я там — тот, кто я есть. У меня есть свой вкус, свои привычки, свои пристрастия, и я об этом просто открыто говорю», — поделился артист.

Свое мнение о выступлениях участников также будут высказывать Татьяна Куртукова, Клава Кока, Ева Власова, LYRIQ, MONA, Тося Чайкина, nkeeei, Мэйби Бэйби, DEAD BLONDE, Mavik и NЮ.

Для некоторых молодых артистов участие в проекте стало особенно значимым событием. Музыкант nkeeei признался, что знаком с шоу с первых сезонов.

«Мне говорили до съемок: „Скорее всего, ты там не будешь согласен, можешь говорить свое мнение, не бояться“. А на самом деле я на удивление был почти со всем согласен. „Битва поколений“ — крутое шоу! Я еще первый сезон помню в Барановичах с мамой смотрел. И сегодня, когда ехал, набрал маме и сказал: „Еду сниматься в твоем любимом шоу!» — рассказал артист.

Постоянные ведущие и новые партнеры проекта

Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ

Вновь ведущим «Битвы поколений» станет Константин Анисимов — лицо проекта с первых сезонов.

За атмосферу музыкального противостояния в промороликах шоу будет отвечать Дмитрий Губерниев. Его узнаваемый голос и фирменная манера комментирования станут официальным голосом рекламной кампании пятого сезона.

Информационным партнером проекта выступит федеральная радиостанция «Авторадио». В рамках сотрудничества участники прошлых и нового сезонов будут приходить в вечернее шоу «Мурзилки Live», где расскажут о съемках и исполнят песни в прямом эфире.

Артисты поделились впечатлениями после съемок

Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ

Участники проекта уже рассказали о своих эмоциях после съемок юбилейного сезона.

Группа «Город 312» отметила, что главной сложностью стала не сама музыкальная борьба, а подготовка к выступлению.

«Нельзя сказать, что было сложно бороться, — сложно было готовиться. Мы рады, что эта „битва“ символическая, и мы можем просто выражаться. Это будет выпуск, наполненный чувствами, любовью. Это наша атмосфера, мы очень рады!» — рассказали музыканты.

Юлия Савичева призналась, что получила удовольствие от выступлений участников и отметила качество каверов.

«Было супер, очень приятно! Классные каверы у ребят получились. Я вообще люблю живой звук, поэтому „Город 312“ круто звучали, молодцы, ребята! Я стараюсь всегда, несмотря ни на что, абстрагироваться и судить справедливо и честно!» — сказала артистка.

Toxi$ назвал участие в проекте возможностью разделить сцену с легендами, а DEAD BLONDE призналась, что давно следила за шоу и ждала возможности стать его участницей.

«С „Битвой поколений“ я знакома давно, видела много выпусков, но как-то не получалось найти оппонента, чтобы я была его достойна и он меня», — рассказала певица.

Член жюри Mavik также отметил важность участия в проекте.

«Я благодарен МУЗ-ТВ за то, что меня позвали в жюри. Для меня это был дебют на МУЗ-ТВ в качестве жюри. Это было и интересно, и познавательно. „Битва поколений“ — классный проект!» — поделился артист.

Кто станет победителем юбилейного сезона, чьи песни получат новое звучание и кому достанется главный трофей проекта — зрители узнают уже 12 сентября на МУЗ-ТВ.

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