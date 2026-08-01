Пенсии выше, налоги точнее: что изменится в жизни россиян с 1 августа 2026 года

С 1 августа в РФ проиндексируют пенсии и введут учет налогов на портале Госуслуг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Вступают в силу новые законодательные нормы.

С 1 августа 2026 года в России вступают в силу новые законодательные нормы. Изменения коснутся пенсионного обеспечения, налогового администрирования, финансовых сервисов, охраны труда и порядка предоставления государственных услуг. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на соответствующие документы профильных ведомств.

Размер накопительных пенсий увеличится на 17,3%, срочных пенсионных выплат — на 19,32%. Страховые пенсии работающих пенсионеров пересчитают в беззаявительном порядке.

Налоговые уведомления теперь будут направляться в личные кабинеты пользователей портала Госуслуг автоматически — подача предварительного согласия на получение таких документов больше не потребуется. На сведения, размещенные в личном кабинете, распространен режим налоговой тайны.

Регулятор ужесточает надзор за операторами сервисов рассрочки. Также скорректирован порядок возврата страховой премии: при отказе страхователя от полиса до вступления его в силу компания должна вернуть часть уплаченной суммы.

С 1 августа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) начнет действовать единый механизм защиты кодов маркировки. В системе «Честный знак» оператор получит право отказывать в регистрации товаров, если заявленные объем или вес более чем на 5% превышают данные ветеринарных документов.

Обновлены правила обучения охране труда — срок их действия продлен до 1 сентября 2032 года. Поправки также внесены в требования к программам подготовки, ведению реестра лиц, прошедших обучение, организации занятий с работниками опасных производств, к курсам по оказанию первой помощи и применению средств индивидуальной защиты (СИЗ). В программу первой помощи теперь включены остановка кровотечений и сердечно-легочная реанимация.

Уголовный кодекс дополнен статьями о нарушении требований при заключении договоров связи с иностранными гражданами и о разглашении тайны переписки из корыстных побуждений — максимальное наказание по этим статьям достигает четырех лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские семьи с детьми могут получить новую выплату, максимальный размер которой составит почти 200 тысяч рублей. Для оформления родителям необходимо подать заявление через портал Госуслуги или обратиться в Социальный фонд России. Претендовать на выплату могут семьи, воспитывающие как минимум двух детей, укладывающиеся в установленные ограничения по доходам и имуществу, а также не имеющие задолженности по алиментам.

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