Марокканцы в Испании: число погибших среди нелегальных мигрантов растет с каждым днем

В испанской Сеуте местные жители нашли на побережье 57 тел мигрантов из Марокко

Фото: Reuters/Reuters TV/Atlas/Handout

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Правительство намерено вернуть большую часть прибывших обратно в Африку.

На побережье испанской Сеуты найдено 57 тел мигрантов — город терпит крупнейший за последние года миграционный приток. Об этом сообщило издание La Razon.

С недавних пор в городе начались массовые беспорядки: мигранты, прибывающие из Марокко и Алжира, разрушают местные могилы, грабят магазины, штурмуют общественный приют и дерутся друг с другом, а заодно и с полицией. Местные жители, пытаясь защитить свои дома, вооружаются кто чем может.

Премьер-министр Испании Педро Санчес совместно с главой МВД Фернандо Гранде-Марлаской посетили город и объявил о развертывании на него территории армейских сил, чтобы обеспечить безопасность граждан.

В свою очередь, глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес на странице в соцсети Х заверил, что почти все мигранты из испанской Сеуты вернулись в Марокко.

Как ранее писал 5-tv.ru, 30 июля тысячи марокканских мигрантов прорвали границу испанского анклава Сеута. Премьер-министр Педро Санчес назвал происходящее «атакой» и нарушением территориальной целостности страны.

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