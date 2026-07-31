Мирный житель пострадал при обстреле села Углово в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мужчину с осколочными ранениями направили в больницу города Валуйки.

Один мирный житель пострадал при ракетном обстреле села Углово Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба в мессенджере МАКС. Снаряды также повредили шесть единиц сельскохозяйственной техники.

«Мужчину, получившего осколочные ранения живота, рук и ног, бригада скорой доставляет в Валуйскую Центральную районную больницу (ЦРБ). Необходимая медицинская помощь оказывается», — уточнили в оперштабе.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в этот же день сообщил о десяти пострадавших от атак ВСУ. В Амвросиевском муниципальном округе при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на рейсовый автобус были ранены четыре женщины, трое мужчин и 12-летний ребенок. Еще одна женщина получила тяжелые ранения в Горловке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Дмитровского района Орловской области скончался в больнице от травм, полученных при атаке беспилотника. Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил смерть мужчины и выразил соболезнования его родным, а также поручил подготовить документы о выплате компенсации семье.

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