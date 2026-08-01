Российские войска лишили ВСУ трех судов с военными грузами в Черном море

Фото: Олег Елков/ТАСС

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Удары нанесены при помощи ударных беспилотников «Герань-2 Сикер» и «Гербера Сикер», а также барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Вооруженные силы России уничтожили три морских судна в Одесской области, перевозившие грузы военного назначения для ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Как отметили в ведомстве, под удар попали два сухогруза, находившиеся в Черном море южнее Одессы, а также грузовое судно в порту Черноморск.

Удары по морской логистике ВСУ нанесли операторы ударных беспилотников «Герань-2 Сикер» и «Гербера Сикер», а также барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь на 31 июля Вооруженные силы России уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы, а также поразили сухогруз, который осуществлял доставку груза в один из портов Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что объекты, по которым были нанесены удары, использовались в интересах ВСУ.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами.

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