Патрушев: на развитие нацпарков РФ выделят 25 миллиардов рублей до 2030 года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Интерес россиян к отдыху на особо охраняемых природных территориях продолжает расти.

На развитие инфраструктуры национальных парков России до 2030 года направят около 25 миллиардов рублей в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по развитию туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

По словам Патрушева, интерес россиян к отдыху на особо охраняемых природных территориях продолжает расти. Если в 2018 году такие территории посетили около шести миллионов человек, то по итогам прошлого года число туристов превысило 22,5 миллиона.

Вице-премьер отметил, что увеличение туристического потока требует создания современной всесезонной инфраструктуры при сохранении природных комплексов.

«На совершенствование инфраструктуры нацпарков в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» до 2030 года в федеральном бюджете предусмотрено порядка 25 миллиардов рублей. Параллельно реализуется нацпроект «Туризм и гостеприимство», — сказал Патрушев.

В ходе рабочей поездки в Краснодарский край он также посетил водопад Поликаря в Сочинском национальном парке. Высота водопада составляет 72 метра, ежегодно его посещают более 50 тысяч туристов. По словам вице-премьера, объект также будет развиваться за счет федерального финансирования.

Кроме того, Патрушев ознакомился с работой Центра восстановления леопарда на Кавказе. Как сообщили участники совещания, за время существования программы в естественную среду были выпущены более десяти переднеазиатских леопардов, выращенных в неволе. Специалисты продолжают наблюдать за животными с помощью фотоловушек и спутникового мечения.

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