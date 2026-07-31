Майнинг запретили в Московском регионе и части Курской области до 2032 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

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Ограничения начнут действовать уже в середине августа.

Правительство России ввело запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Московской области и части территорий Курской области до конца 2032 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения начнут действовать с 15 августа 2026 года. Запрет распространится на столицу, Подмосковье, а также на восемь муниципальных образований Курской области: Большесолдатский, Рыльский, Суджанский, Беловский, Кореневский, Глушковский, Льговский и Хомутовский районы. Кроме того, ограничения коснутся городского округа Льгов.

Изменения внесли в постановление правительства от 23 декабря 2024 года, которым ранее был установлен запрет на осуществление майнинга цифровой валюты и участие в майнинг-пулах в отдельных регионах России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил объявить амнистию для оборудования, которое ввезли для майнинга. По его словам, такая мера поможет вывести часть криптоотрасли из тени и упростить легализацию деятельности.

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