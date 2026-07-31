Rolls-Royce и 45 миллионов: суд оставил Лерчек без арестованного имущества

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Блогер сможет вернуть доступ к активам после выполнения одного важного условия.

Суд сохранил арест, наложенный на имущество Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, до полной уплаты ею штрафа в 765 миллионов рублей по делу о выводе денег в ОАЭ с использованием поддельных документов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Под арестом остается автомобиль Rolls-Royce 2022 года выпуска стоимостью 42,1 миллиона рублей.

Кроме того, суд сохранил арест на денежные средства Валерии Чекалиной в размере 45 миллионов 325 тысяч рублей.

Помимо штрафа, блогера приговорили к пяти годам лишения свободы условно и установили испытательный срок продолжительностью три года. Меру пресечения в виде запрета определенных действий оставили без изменений до вступления приговора в законную силу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лерчек просила не назначать ей штраф в размере 1,2 миллиарда рублей, заявив, что не сможет выплатить такую сумму. При этом защита настаивала на полном оправдании блогера.

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