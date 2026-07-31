От фитнес-марафонов до условного срока: как развивалось дело Лерчек

Лерчек приговорили к 5 годам условно и назначили штраф в размере 765 млн рублей

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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История интернет-знаменитости несколько лет оставалась в центре внимания.

Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, к пяти годам лишения свободы условно и назначил ей штраф в размере 765 миллионов рублей по делу о незаконных валютных операциях.

Суть уголовного дела

Уголовное дело было возбуждено в 2024 году по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, бывшие супруги Артем и Валерия Чекалины вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком с сентября 2021 года по февраль 2022-го организовали вывод в Объединенные Арабские Эмираты свыше 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-программ.

Как утверждало обвинение, для оформления переводов использовались фиктивные договоры об оказании информационных услуг, а зарубежные счета не были задекларированы перед налоговыми органами.

Как осудили Артема Чекалина

Во время процесса Артем Чекалин отрицал наличие преступного умысла и настаивал, что не предоставлял подложных документов. Его адвокаты просили суд оправдать подзащитного за отсутствием состава преступления. В последнем слове блогер попросил назначить ему условное наказание, подчеркнув, что хотел бы продолжить воспитывать троих детей. С просьбой о снисхождении к бывшему супругу обращалась и Валерия Чекалина.

Однако суд пришел к иному выводу. Артему Чекалину назначили семь лет колонии общего режима и штраф в размере 194,5 миллиона рублей. После оглашения приговора его взяли под стражу прямо в зале суда и этапировали в московское СИЗО-7 «Капотня». Защита уже заявила о намерении обжаловать решение.

Приостановка дела Лерчек

Валерия Чекалина проходила по тому же уголовному делу и находилась под домашним арестом. Однако осенью 2025 года стало известно о ее беременности от аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини, а вскоре состояние здоровья блогера резко ухудшилось.

После рождения четвертого ребенка в феврале 2026 года врачи выявили у нее злокачественное новообразование. Позднее был подтвержден диагноз — рак желудка четвертой стадии с метастазами. Лечение блогер проходила в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина.

Защита попросила изменить меру пресечения и приостановить уголовное преследование в связи с тяжелым заболеванием. Прокуратура поддержала эту позицию, после чего суд выделил дело Лерчек в отдельное производство и временно приостановил его рассмотрение.

Суд вынес итоговое решение 31 июля. Валерию Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком и штрафу в размере 765 миллионов рублей. Если условия испытательного срока будут нарушены, условное наказание может быть заменено на реальное.

Во время судебных прений государственное обвинение просило назначить блогеру шесть лет лишения свободы условно, а также взыскать с нее штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Защита, в свою очередь, настаивала на полном оправдании Чекалиной. В качестве альтернативы адвокаты просили освободить ее от наказания в связи с состоянием здоровья. В последнем слове блогер заявила, что не признает свою вину.

Что стало с другими фигурантами дела

Третьим обвиняемым проходил бизнес-партнер семьи Роман Вишняк. В отличие от Чекалиных он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

В январе 2026 года суд назначил ему два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор впоследствии был направлен на повторное рассмотрение в апелляционной инстанции.

Другие уголовные дела

Проблемы с законом у бывших супругов начались еще весной 2023 года. Тогда следствие обвинило их в уклонении от уплаты налогов с использованием схемы дробления бизнеса. Размер предполагаемой недоимки оценивался примерно в 300 миллионов рублей.

Позже было возбуждено еще одно дело — о легализации денежных средств, полученных преступным путем. Следствие считало, что супруги отмыли около 130 миллионов рублей.

Впоследствии оба уголовных дела были прекращены. После выплаты 504 миллионов рублей задолженности перед Федеральной налоговой службой претензии по налогам были сняты, а дело об отмывании денег закрыли за отсутствием состава преступления.

Параллельно Валерия Чекалина столкнулась и с угрозой банкротства из-за задолженности перед налоговыми органами. Однако после перечисления 176 миллионов рублей на налоговый счет Арбитражный суд Москвы прекратил производство по этому делу.

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