🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 21 августа. Это день, когда привычные оценки могут оказаться неточными.
♈️ Овны
Овны, сегодня лучше не брать на себя роль главного участника во всех обсуждениях. Наблюдая со стороны, вы заметите то, что осталось бы незамеченным.
Космический совет: ждите открытий.
♉ Тельцы
Тельцы, день может принести повод пересмотреть отношение к собственным талантам. То, что вы считаете обычным умением, для других окажется редкой и ценной способностью.
Космический совет: цените себя.
♊ Близнецы
Близнецы, сегодня полезно сократить поток сообщений, разговоров и новостей. Информационная тишина поможет вернуть собранность.
Космический совет: уйдите от шума.
♋ Раки
Раки, день позволит по-новому распределить семейные роли. Отказ от привычного сценария поможет каждому проявить инициативу.
Космический совет: откройтесь по-новому.
♌ Львы
Львы, сегодня вас может заинтересовать дело, в котором невозможно получить мгновенное признание. Работа без зрителей станет проверкой вашей настоящей мотивации.
Космический совет: испытайте себя.
♍ Девы
Девы, день подходит для проверки вещей, данных или расчетов, которым вы давно доверяете автоматически. Обнаруженная неточность позволит избежать неприятностей.
Космический совет: подавите халатность.
♎ Весы
Весы, сегодня может появиться желание немедленно сгладить чужой конфликт. Не вмешивайтесь, пока вас об этом не попросят.
Космический совет: будьте чуткими.
♏ Скорпионы
Скорпионы, день поможет понять, какой страх мешает вам воспользоваться подходящим шансом. Назвав его прямо, вы лишите внутреннее препятствие большей части силы.
Космический совет: посмотрите в глаза тревоги.
♐ Стрельцы
Стрельцы, сегодня стоит отказаться от привычки заполнять каждую свободную минуту. Незапланированное время может подарить неожиданную встречу.
Космический совет: поддайтесь случаю.
♑ Козероги
Козероги, день покажет, что некоторые правила были установлены вами лишь ради удобства окружающих. Вы вправе изменить их.
Космический совет: думайте о комфорте.
♒ Водолеи
Водолеи, сегодня полезно обратить внимание на вопрос, который никто не решается задать вслух. Точная постановка проблемы окажется важнее.
Космический совет: требуйте перемен.
♓ Рыбы
Рыбы, день может открыть ценность воспоминания, которое раньше казалось незначительным. Оно поможет лучше понять причины одного из ваших нынешних предпочтений.
Космический совет: окунитесь в память.
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