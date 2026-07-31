Умер актер фильма «Судьба барабанщика» Сергей Ясинский

Фото: Кадр из к\ф «Судьба барабанщика», реж.: Виктор Эйсымонт, 1955г.

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О смерти артиста сообщил его сын.

Актер Сергей Ясинский, сыгравший главную роль в фильме «Судьба барабанщика», умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил его сын Николай в профиле артиста на портале «Кино-Театр.ру».

«Папа 29.07.2026 ушел от нас. Царствия Небесного», — написал сын актера.

Причина и обстоятельства смерти Ясинского не раскрываются.

Артист родился 19 июня 1943 года. Еще в школьные годы он стал известен благодаря роли в фильме «Судьба барабанщика», который вышел в 1955 году. Картина была снята по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара.

Позже Ясинский связал свою жизнь с музыкой. Он окончил Московскую консерваторию, выступал с концертами в России и за рубежом, а также занимался преподавательской деятельностью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Юрий Лопарев скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Артист был известен по ролям в сериалах «Ликвидация», «Глухарь» и «Склифосовский», а за свою карьеру снялся более чем в 200 проектах.

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