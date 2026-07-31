В Анапе 100 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Фото: www.globallookpress.com/Roman Denisov, Роман Денисов

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Еще 12 пляжей продолжают проходить необходимые проверки.

В Анапе 100 пляжей получили разрешение Роспотребнадзора на открытие курортного сезона. Еще 12 пляжей продолжают проходить необходимую экспертизу. Об этом сообщили в официальном канале правительства России в мессенджере МАКС.

Как уточнили в кабмине, продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.

Специалисты также продолжают мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. По данным правительства, новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. В ликвидации последствий задействованы 756 человек и 188 единиц техники.

Экологическая катастрофа в Керченском проливе произошла в декабре 2024 года. Тогда в результате крушения двух танкеров в море разлилось несколько тысяч тонн мазута, что привело к масштабному загрязнению акватории и побережья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московской области определили водоемы, где разрешено купаться. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения получили 55 объектов. В список безопасных для отдыха вошли, в частности, «Княжеский пруд» в Егорьевске, озеро Святое в Шатуре, озера «Светлое» и «Голубое» в Воскресенске, а также пляжи в Красногорске и Коломне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.