Нечем платить: Лерчек попросила суд не назначать ей штраф

Лерчек попросила суд не назначать ей штраф из-за невозможности его оплатить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Государственное обвинение запросило для блогера шесть лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 1,2 миллиарда рублей.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попросила суд не назначать ей штраф в размере 1,2 миллиарда рублей, который ранее запросило государственное обвинение. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам источника, во время судебного заседания Чекалина заявила, что не сможет выплатить такую сумму.

«В ходе заседания Валерия Чекалина заявила о невозможности оплатить такой штраф и просила его не назначать», — сообщил источник.

Ранее государственное обвинение запросило для блогера шесть лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 1,2 миллиарда рублей по делу о незаконных валютных операциях.

Во время прений сторона защиты настаивала на полном оправдании Чекалиной. В качестве альтернативы адвокаты просили суд, в случае вынесения обвинительного приговора, освободить ее от наказания в связи с онкологическим заболеванием.

Дело о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты по поддельным документам рассматривается в закрытом режиме. Свою вину Валерия Чекалина не признала.

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