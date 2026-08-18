🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 18 августа. Это день, когда умение вовремя остановиться, присмотреться к происходящему и выбрать точный момент поможет избежать лишних действий.
♈️ Овны
Овны, сегодня может выясниться, что одна из поставленных целей больше не соответствует вашим интересам. Смело меняйте ориентир.
Космический совет: не держитесь за лишнее.
♉ Тельцы
Тельцы, день подходит для заботы о вещах, которыми вы пользуетесь ежедневно. Небольшой ремонт или профилактика помогут.
Космический совет: подготовьтесь к будущему.
♊ Близнецы
Близнецы, сегодня вам предстоит услышать мнение, которое заметно отличается от вашего. Не спорьте, а попробуйте понять.
Космический совет: погрузитесь в чужой взгляд.
♋ Раки
Раки, день поможет понять, какие домашние обязанности можно выполнять быстрее и удобнее. Не бойтесь экспериментировать.
Космический совет: полезное под рукой.
♌ Львы
Львы, сегодня кто-то может обратиться к вам за советом в непростой ситуации. Вместо готового ответа помогите человеку самостоятельно увидеть подходящее решение.
Космический совет: направляйте к лучшему.
♍ Девы
Девы, день позволит обнаружить пробел в знаниях. Это потрясающая возможность стать лучше и узнать новое.
Космический совет: не бойтесь учиться.
♎ Весы
Весы, сегодня стоит яснее обозначить личные границы в общении. Спокойный отказ от неудобной просьбы сохранит ваше время.
Космический совет: отказывайте смелее.
♏ Скорпионы
Скорпионы, день может открыть скрытую причину недавних затруднений. Получив новое объяснение, вы сможете устранить источник проблемы.
Космический совет: доберитесь до сути.
♐ Стрельцы
Стрельцы, сегодня полезно выбрать занятие, которое требует работы руками. Практический результат принесет чувство удовлетворения.
Космический совет: ищите что-то осязаемое.
♑ Козероги
Козероги, в этот день выгоднее сосредоточиться на качестве, а не на количестве. Одна тщательно выполненная задача окажется ценнее нескольких поспешно завершенных дел.
Космический совет: бейтесь за совершенство.
♒ Водолеи
Водолеи, присмотритесь к окружающим. Вы можете заметить в них талант, о котором они не догадываются. Используйте это знание.
Космический совет: превратитесь в наставника.
♓ Рыбы
Рыбы, день подходит для честного разговора о том, что долго оставалось невысказанным. Мягкая, но ясная формулировка позволит снять напряжение.
Космический совет: говорите, а не обвиняйте.
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