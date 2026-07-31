Захарова указала на обострение обстановки в мире из-за ударов ВСУ по России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Дипломат напомнила о десятках погибших и пострадавших в результате ударов по российским регионам за неделю.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки Вооруженных сил Украины на российские регионы обостряют международную обстановку и негативно влияют на перспективы мирного урегулирования. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Игра с огнем» лишь еще больше обостряет международно-политическую обстановку, отодвигает перспективы мира и безопасности на нашем континенте», — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, за период с 24 по 31 июля в результате обстрелов и атак беспилотников, как утверждает российская сторона, погибли не менее 61 человека, еще 327 получили ранения. Она также сообщила, что среди пострадавших есть дети.

Представитель МИД РФ отдельно упомянула атаку беспилотника на рейсовый автобус на автодороге Луганск — Светлодарск, произошедшую 29 июля. По ее словам, ранения получили десять человек.

Кроме того, Захарова заявила, что в Луганской Народной Республике в результате удара беспилотника по автомобилю погиб помощник настоятеля храма Нерукотворного Спаса Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии Русской православной церкви, а настоятель храма получил ранения.

Она также заявила, что ударам подвергались жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, образовательные учреждения, магазины, сельскохозяйственные и коммерческие объекты, а в Донбассе и Новороссии, по данным российской стороны, были обнаружены противопехотные мины «Лепесток», сброшенные с беспилотников.

По мнению Захаровой, подобные действия осуществляются при поддержке западных стран, оказывающих помощь Киеву. Она подчеркнула, что причастные к атакам, по мнению российской стороны, должны будут понести ответственность.

В завершение представитель МИД заявила, что Россия намерена и дальше принимать меры для защиты своих граждан и обеспечения безопасности государства, используя, как она отметила, все имеющиеся для этого ресурсы.

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