Неожиданный исход: суд вынес приговор блогеру Лерчек по делу о выводе денег

Суд вынес приговор блогеру Лерчек по делу о выводе денег в ОАЭ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Исход громкого процесса оказался не таким, на котором настаивала защита.

Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) к пяти годам условно и назначили штраф в размере 765 миллионов рублей по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с использованием поддельных документов. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Во время судебных прений сторона обвинения просила назначить Чекалиной шесть лет лишения свободы условно, а также взыскать с нее штраф в размере 1,2 миллиарда рублей.

Адвокаты, в свою очередь, настаивали на полном оправдании блогера. В качестве альтернативы защита просила освободить Чекалину от наказания в связи с состоянием здоровья. Сама подсудимая в последнем слове заявила, что своей вины не признает.

Разбирательство проходило в закрытом режиме. Такое решение суд принял по ходатайству защиты, поскольку в ходе заседаний оглашались сведения о состоянии здоровья обвиняемой.

Ранее по этому же уголовному делу был вынесен приговор бывшему супругу Валерии Чекалиной Артему Чекалину. Суд назначил ему семь лет лишения свободы и штраф свыше 194 миллионов рублей. После оглашения приговора его взяли под стражу прямо в зале суда.

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