Тело пропавшей в Сербии петербурженки нашли в чемодане в Белграде

Фото: www.globallookpress.com/Zhao Yingquan

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Подозреваемый в этом убийстве собирался покинуть страну.

Тело пропавшей в Сербии жительницы Санкт-Петербурга было обнаружено в пригороде Белграда. Об этом сообщило издание «Telegraf.rs».

«После сообщения о пропаже полиция начала масштабные поиски. Вскоре чемодан (с телом девушки внутри. — Прим. ред.) был найден в Вишельском канале в Падинской скеле <…> найден служебной собакой полицейской бригады», — уточнили в издании.

Убитую доставили в Институт судебной медицины. То, что это именно пропавшая петербурженка, изданию 78.ru подтвердила подруга погибшей. Это близким девушки сообщили в консульстве.

По данным МВД России, мужчина, который лишил россиянку жизни, был задержан в аэропорту Белграда при попытке покинуть страну. Им оказался гражданин Турции.

Девушка пропала 25 июля. Она пошла в клуб. Но неизвестно, добралась ли россиянка до него. Около 23:00 она отправила последнее сообщение, после чего перестала выходить на связь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подозреваемые, задержанные по делу об убийстве россиян — брата и сестры в Таиланде, признали свою вину. Мотивом преступления стал мотоцикл, на котором ездили жертвы. При попытке отобрать транспортное средство они оказали сопротивление.

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