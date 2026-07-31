Подъезд аварийного дома частично обрушился в Саратове

Фото, видео: МАХ/Прокуратура Саратовской области/id6450014678_gos; 5-tv.ru

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Инцидент произошел в расселенном здании.

В Саратове частично обрушился подъезд в многоквартирном доме, который ранее признали аварийным. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В пятом подъезде дома, ранее признанного аварийным, произошло частичное обрушение кирпичной кладки», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в частично расселенном доме № 3 на улице Крымской. В связи с произошедшим прокуратура Заводского района Саратова организовала проверку.

В ходе работ специалисты узнают, соблюдались ли требования жилищного законодательства и были ли обеспечены безопасные условия проживания.

В прокуратуре уточнили, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных должностных лиц.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Новосибирске из-за повреждения канализационного коллектора образовался 15-метровый провал грунта рядом с жилым домом, в результате чего без воды остались более 700 домов. По факту коммунальной аварии прокуратура организовала проверку, а власти ввели режим повышенной готовности.

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