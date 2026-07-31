Забыть о тахикардии: кому стоит перейти на кофе без кофеина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Однако даже у этого напитка есть свои противопоказания.

Кофе без кофеина может стать хорошей альтернативой классическому напитку для людей с повышенной чувствительностью к кофеину, нарушениями сна и рядом заболеваний. Об этом диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала URA.RU.

Такой напиток позволяет сохранить привычный вкус и аромат кофе, но при этом не создает лишней нагрузки на нервную систему и сердце.

«Именно поэтому такой вариант кофе рекомендуется людям, у которых повышенная чувствительность к кофеину», — отметила специалист.

Как пояснила Русакова, кофе без кофеина, или декаф, готовят из обычных зерен арабики или робусты. Перед обжаркой из зеленых зерен удаляют большую часть кофеина. Для этого используют водный, углекислотный или химический методы обработки. После химической очистки зерна тщательно промывают, поэтому следов растворителей в готовом напитке не остается.

По данным Роскачества, если в обычной чашке эспрессо или фильтр-кофе содержится от 70 до 120 миллиграммов кофеина, то в декафе остается лишь несколько миллиграммов. Такое количество считается следовым и обычно не вызывает учащенного сердцебиения.

Диетолог добавила, что после удаления кофеина напиток сохраняет антиоксиданты и часть полезных свойств обычного кофе. По словам эксперта, декаф может благоприятно влиять на работу печени, а также способствовать профилактике диабета второго типа и нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, его рекомендуют людям с нарушениями циркадных ритмов, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, а также беременным женщинам и кормящим матерям.

Однако врач предупредила, что кофе без кофеина тоже подходит не всем. Осторожность следует соблюдать людям с аллергией на хлорогеновую кислоту или катехол, который может образовываться при обжарке зерен. Кроме того, декаф не обладает выраженным бодрящим эффектом, поэтому не заменит обычный кофе тем, кто рассчитывает именно на стимулирующее действие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умеренное употребление кофе — до пяти чашек в день — может снижать риск преждевременной смерти и положительно влиять на здоровье.

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