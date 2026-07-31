Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с россиян

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Willnow

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Атлеты смогут выступать на турнирах с государственным флагом и гимном.

Всемирная федерация армрестлинга (WAF) восстановила членство Федерации армрестлинга России и отменила ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

По его словам, российские атлеты смогут выступать на турнирах с государственным флагом и гимном, а их результаты будут учитываться в общекомандном зачете.

«Поздравляю Федерацию армрестлинга России с полным восстановлением членства в WAF и снятием всех ограничений на участие наших спортсменов, команд и официальных лиц», — написал Дегтярев.

Министр отметил, что решение принято после рекомендаций исполнительного совета Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года. По его словам, это подтверждает курс международного спортивного сообщества на возвращение российских спортсменов к полноценному участию в соревнованиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях по функциональному многоборью с национальной символикой. Международная федерация функционального многоборья (IFFF) сняла ограничения с российских атлетов. Ожидается, что сборная России выступит на соревнованиях серии Masters на Арубе в октябре и чемпионате мира в Шотландии в декабре.

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