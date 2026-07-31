Мадрид и Рабат согласовали ускорение депортации марокканцев из Сеуты

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hasan Mrad; 5-tv.ru

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В Испанию попали самые криминальные элементы: в Марокко регулярно проводят амнистии.

Сеута и Мелилья — единственные сухопутные переходы между Африкой и Евросоюзом, хоть и находятся по другую сторону Гибралтара. Ситуация там накалилась настолько, что власти Мадрида договорились с Марокко об ускоренной депортации мигрантов.

В напряжении сейчас находится практически весь Старый свет, где и так уже устали от бесконечного потока беженцев. Италия призывает временно исключить Испанию из Шенгена, а в Нидерландах даже зазвучали требования выйти из ЕС.

О новой волне миграционного кризиса рассказал корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Вот так, организованно и под присмотром полиции, целые орды мигрантов покинули родное Марокко, чтобы поискать свое европейское счастье в Испании.

На штурм города Сеуты пошли несколько тысяч мигрантов. Эта часть Испании с трех сторон окружена своей бывшей колонией, так что добраться жителям Марокко было несложно. Словно по чьей-то команде толпы африканцев всего за несколько минут прорвали границу, и вот вам новые европейцы.

Стена в три человеческих роста, да еще с козырьком, отделяющая Испанию от Марокко, оказалась слишком легким барьером. Ее просто обошли по бетонному основанию. Но самые нетерпеливые бросились в волны. Средиземное море — самый короткий путь за пособиями, если не плыть, а обойти «границу миров» вдоль берега. Толпы «гостей» полностью парализовали движение на трассах.

Толпа заполонила главный пляж Сеуты — Эль-Тарахаль, оставляя от прежней жизни шлепанцы и пластик. Полиция пыталась хоть как-то остановить хаос, но тщетно. Жители Сеуты ошарашенно смотрели на «людское цунами» с балконов и пытались дозвониться друг другу: что происходит?

Попали в Испанию самые криминальные элементы. В Марокко — что ни праздник, то амнистия. На свободе уже свыше 20 тысяч преступников, в том числе осужденных за терроризм.

С наступлением темноты ситуация только ухудшилась. Банды мигрантов начали взламывать дома, устраивать поджоги и драки. Полиция не бездействует, но она абсолютно бессильна.

Власти Сеуты потребовали от правительства Педро Санчеса срочно объявить режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Сначала Мадрид медлил, но, когда происходящее окончательно вышло из-под контроля, пришлось мобилизовать армию.

— Это премьер Санчес своей массовой легализацией мигрантов спровоцировал вторжение в Сеуту. Санчес действует как враг испанского народа. Каждый удар в спину — это Санчес. Крах систем здравоохранения и жилищного строительства будет его наследием.

Это еще не повторение 2015 года, когда в Европе разразился крупнейший миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Но все к тому идет. Урсула фон дер Ляйен отрабатывает заказ глобалистов: «ворота настежь!».

«Все идет к тому, чтобы знаменитое заявление госпожи Меркель, тогдашнего канцлера Германии, по поводу беженцев — „Мы всех примем, мы справимся“ — сейчас может вот в новом изводе быть воспроизведено», — сказал политолог Юрий Светов.

Да что там Африка? Весь Ближний Восток из-за конфликта потенциально готов к «великому переселению народов 2:0». Европейцам остается готовиться к худшему. Или искать себе новое место жительства.

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