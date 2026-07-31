В «Единой России» предложили создать единый ресурс для поддержки народного ВПК

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Малые производства готовы расширяться, но для этого им не хватает понятной системы взаимодействия с государством.

«Единая Россия» намерена организовать площадку для представителей народного военно-промышленного комплекса (ВПК), чтобы совместно с руководителями небольших предприятий и волонтерских мастерских обсудить существующие проблемы и найти решения, которые помогут развивать производство. Об этом заявил член Высшего совета партии, Герой России Владислав Головин.

По его словам, речь идет о создании единой системы, которая позволит небольшим производствам проще получать поддержку и участвовать в выполнении государственных задач.

«Речь идет не просто о помощи отдельным мастерским, а о создании устойчивой и понятной системы, где каждый небольшой цех становится частью общего дела. Это — вклад в безопасность страны и в нашу общую Победу сейчас и в будущем», — пояснил он.

Головин отметил, что сегодня небольшие предприятия и волонтерские мастерские уже обеспечивают подразделения на передовой необходимой продукцией. Однако многие производители либо плохо ориентируются в действующих мерах поддержки, либо вовсе не знают об их существовании.

«Ко мне обратились представители небольших производств и волонтерских мастерских — люди, искренне желающие делать больше для общей Победы. Они готовы наращивать объемы, модернизировать оборудование, обучать кадры, но сталкиваются с нехваткой системных инструментов. У нас уже есть хорошие инструменты: льготные займы, гранты, субсидии, программы обучения, реестры поставщиков. Нам нужен единый и понятный ресурс, где каждый производитель сможет быстро разобраться и получить нужную поддержку и заказ», — отметил он.

По мнению Героя России, небольшие производственные площадки способны стать источником перспективных разработок, которые помогут укрепить технологическую независимость страны и впоследствии найдут применение не только в оборонной, но и в гражданской сфере.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков подписали меморандум о создании инвестиционного фонда для проектов двойного назначения. Предполагается, что он поможет стартапам и предприятиям пройти путь от разработки прототипов до серийного производства.

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